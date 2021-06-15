مجتمع
أوهام في حصيلة مقاطعات بالبيضاء
رؤساء استعملوا “ديبشخي” وحشوا وثائقهم النهائية بمنجزات الجماعة ومخطط التنمية حشا معدو حصيلة مقاطعات في البيضاء، المقدمة في إطار الدورات الأخيرة من الولاية الانتدابية مشرفة على الانتهاء، بمشاريع وهمية، وأخرى مسروقة من برنامج عمل الجماعة، أو مخطط تنمية البيضاء 2015-2020. وسود رؤساء مقاطعات عددا من الأوراق بها، حسب مقتضيات للقانـونأكمل القراءة »
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