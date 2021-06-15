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البخاري يعرض بالرباط
البخاري يعرض بالرباط
يتواصل بمركز الندوات التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط، معرض فني بعنوان “صائغ المشاهد الساكنة” لحسن البخاري. ويتيح هذا المعرض، الذي افتتح الخميس الماضي ويستمر إلى غاية 29 يونيو الجاري، للزوار فرصة للتملي بمجموعة مختارة من 28 لوحة تعكس سلسلة من الإبداعات بأدق التفاصيل والبراعة، تسلطأكمل القراءة »
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