الرياضة
سادني تنتزع بطاقة الأولمبياد
انتزعت ابتسام سادني، البطلة المغربية في الكراطي، وزن أقل من 61 كيلوغراما، بطاقة التأهل إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو، عقب فوزها بالميدالية الذهبية، نهاية الأسبوع الماضي، في الدوري الدولي المفتوح بباريس في فرنسا. ويأتي تأهل سادني بعد تصدر مجموعتها بخمس نقاط، جمعتها من فوزين وتعادل، لحساب الدور النهائي. وفازت سادني علىأكمل القراءة »
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