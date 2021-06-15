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الرياضة

الوداد يحكم قبضته على الصدارة

منذ 47 ثانية
وسع الفارق والبنزرتي سعيد بأداء اللاعبين ومدرب الحسنية ينتقد التحكيم وسع الوداد الفارق عن مطارده المباشر الرجاء، في صدارة ترتيب البطولة إلى خمس نقاط، عندما عاد بفوز ثمين، أول أمس (الأحد)، من أكادير، على الحسنية، بخمسة أهداف لثلاثة، لحساب مؤجل الجولة 19. وسجل أهداف الوداد وليد الكرتي ومؤيد اللافي وأشرفأكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية
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