الأولى
ميت يفوت عقارا من قبره
لم يتوقف زحف مافيا العقارات بالفقيه بنصالح على أراضي الدولة، بل امتد إلى تلك المملوكة إلى الورثة والخواص، إذ توصلت “الصباح” الجمعة الماضي، بوثائق جديدة تظهر مدى خطورة الأفعال المرتكبة من قبل زعيم مافيا سبق أن أدين بالسجن في ملفين لتزوير المحررات الرسمية، وحكم عليه بعشر سنوات في كل واحدأكمل القراءة »
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