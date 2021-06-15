ملف عـــــــدالة
أمنيون ودركيون في دوامة المتابعات
تورطوا في قضايا جنحية وجنائية وتواطؤوا مع مشبوهين «الفقيه اللي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتو»… قول مغربي يصلح إسقاطه على عدد من موظفي الشرطة والدرك والقوات المساعدة الذين وجدوا أنفسهم متابعين في حالة اعتقال في قضايا جنحية وجنائية خطيرة، بعد تورطهم في جرائم التزوير سواء في بالتلاعب في المحاضر الرسميةأكمل القراءة »
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