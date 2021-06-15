مجتمع
مرضى السرطان بتاونات يلوحون بالاحتجاج
لوح مرضى السرطان بتاونات بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية مختلفة في حال استمرار تجاهل رئيس المجلس الإقليمي لمطالبهم وتيسير ظروف استفادتهم على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية وتوفير الشروط والوسائل الممكنة لذلك، إنقاذا لحياتهم المهددة. وتستهل هذه الاحتجاجات بوقفة أمام مقر عمالة الإقليم، ينفذها أعضاء المكتب المسير لجمعيةأكمل القراءة »
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