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“يوليوز الرحيل” ينتظر أعضاء الجامعة
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، إحداث تغييرات جذرية في تركيبة جامعة كرة القدم، في يوليوز المقبل. وحسب المعطيات نفسها، فإن الجامعة الملكية لكرة القدم قررت عقد جمع عام استثنائي في يوليوز المقبل، وأن هذا الجمع سيشكل قطيعة كبيرة مع مرحلة تسيير الجامعة من قبل رؤساء ومسؤولي الأندية. وتابعت المصادر نفسهاأكمل القراءة »
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