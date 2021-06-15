الرياضة
إصابة عبدي تربك خريبكة
أربكت الإصابة التي تعرض لها إدريس عبدي أمام النادي القنيطري، حسابات أولمبيك خريبكة، إذ يعد من العناصر الأساسية للمدرب عزيز كركاش. وسيخضع عبدي لفحوصات لتحديد نوعية الإصابة، ومدى جاهزيته للمشاركة في مباراة شباب بنكرير، الجمعة المقبل، لحساب الدورة 27. وأصيب عبدي في كاحل القدم اليمنى، أمام «الكاك»، بعد تدخل قويأكمل القراءة »
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