وطنية
وهبي: “البام ماشي قشلة”
“الجرار” يعود للقلعة الأولى لهدم متاريس الرحامنة وطرد سحابة صيف عادت قيادة “البام” إلى الرحامنة، في محاولة منها لتحصين القلعة الأولى للحزب، إذ زارها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني الإقليم لعقد لقاء تواصلي حضره رئيس مجلس الجهة أحمد اخشيشن، ورؤساء المجالس الجماعية بالإقليمأكمل القراءة »
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