وطنية
عدد الحجوزات تجاوز 120 ألفا
الخطوط الملكية المغربية خصصت 3 ملايين مقعد لفائدة مغاربة العالم كشف عبد الحميد عدو، رئيس مجلس إدارة الخطوط الملكية المغربية «لارام»، خلال ندوة صحافية عقدها أمس (الاثنين) بمقر المجموعة، تفاصيل التدابير الاستثنائية لتسهيل عملية عودة مغاربة العالم التي تنطلق اليوم (الثلاثاء) وتمتد إلى غاية 30 شتنبر المقبل. وأكد عدو أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا