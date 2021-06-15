الصباح الفني
قالوا
الإدريسي كتبت الفنانة هناء الإدريسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “رغم الصمت الذي نمارسه، إلا أنه في قلوبنا أشياء لها أصوات عالية تزعجنا نحن فقط”. خير قالت الفنانة فاطمة خير على حسابها الرسمي على “إنستغرام” “حين يتعلق الأمر بلغة العيون، فإنها لا تكذب أبدا”. قلوشي كتب الشاعر مصطفى قلوشيأكمل القراءة »
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