حوادث
جريمة قتل تستنفر أمن تاونات
أمر الوكيل العام باستئنافية فاس، بتشريح جثة ثلاثينية، أم لطفلين صغيرين، والتحقيق في أسباب وظروف وحيثيات وفاتها ليلة الجمعة الماضي، قبل التخلص منها في مستعجلات المستشفى الإقليمي بتاونات بعدما نقلها إليه صباحا، شخص على متن سيارته قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة. ونقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس،أكمل القراءة »
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