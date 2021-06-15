الرياضة
الشابي: خجلت من إشراك رحيمي
قال إن الجامعة والمنتخب أخلا بالاتفاق على عدم إقحام اللاعب أمام بوركينافاسو انتقد لسعد الشابي، مدرب الرجاء، ظروف مباراة فريقه أمام نهضة بركان، وقال إنه كان من المفروض ألا يشارك سفيان رحيمي في مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو، كما تم التوافق عليه. وقال الشابي إنه خجل من إشراك رحيمي، مضيفاأكمل القراءة »
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