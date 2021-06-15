حوادث
التحقيق في وفاة معتقل
باشرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح السبت الماضي، لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات الاشتباه في قيام شخص من ذوي السوابق القضائية بوضع حد لحياته خلال سريان فترة الحراسة النظرية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت «الصباح» بنسخة منه، أنه حسبأكمل القراءة »
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