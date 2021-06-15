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الرياضة

بقالي يسجل أفضل توقيت في روما

منذ دقيقة واحدة
Morocco's Soufiane EL Bakkali celebrates after winning the men's 3000metre steeplechase event during the Diamond League Athletics Meeting at The Louis II Stadium in Monaco on August 14, 2020. (Photo by Valery HACHE / POOL / AFP)
الكينيون يواصلون مراقبته في السباقات وتندوفت يحجز بطاقة طوكيو سجل سفيان بقالي، عداء المنتخب الوطني لألعاب القوى، أفضل توقيت في الموسم، في سباق 3 آلاف متر موانع، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن ملتقى روما الدولي، إحدى محطات العصبة الماسية. وقطع بقالي مسافة السباق، الذي تصدره في 8 دقائق و8 ثوان و54أكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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