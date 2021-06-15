الرياضة
بقالي يسجل أفضل توقيت في روما
الكينيون يواصلون مراقبته في السباقات وتندوفت يحجز بطاقة طوكيو سجل سفيان بقالي، عداء المنتخب الوطني لألعاب القوى، أفضل توقيت في الموسم، في سباق 3 آلاف متر موانع، نهاية الأسبوع الماضي، ضمن ملتقى روما الدولي، إحدى محطات العصبة الماسية. وقطع بقالي مسافة السباق، الذي تصدره في 8 دقائق و8 ثوان و54أكمل القراءة »
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