الصباح الفني
“كازا أوفر دوز” في القاعات
الفيلم يعالج موضوع إدمان الشباب على المخدرات وبنشهيدة من أبطاله أعلن المخرج عادل عمور، عرض أحدث أعماله الفنية في القاعات السينمائية، ويتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “كازا أوفر دوز”. وتشارك في الفيلم مجموعة من الأسماء، منها ربيع الصقلي، والذي يجسد دور شاب يدعى “عماد”، والفنان محمد خيي الذي يجسد دورأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا