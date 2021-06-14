المغاربة المقيمون بجنوب إفريقيا يعربون عن اعتزازهم بالمبادرة الملكية لتسهيل عودة الجالية المغربية

أعرب أفراد الجالية المغربية بجنوب إفريقيا عن اعتزازهم بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية الى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج، وفق ما أكده، اليوم الاثنين، السيد عبد السلام حبيب الله رئيس جمعية المغاربة المقيمين بجنوب إفريقيا .

وقال السيد حبيب الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الالتفاتة الملكية النبيلة ، والتي تنضاف إلى العديد من المبادرات لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تندرج في إطار العناية الموصولة التي ما فتىء يحيط بها جلالة الملك مغاربة العالم . وشدد على أن “هذه الإلتفاتة جاءت في الوقت المناسب لسد الفجوة الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد -19 وآمال المغاربة المقيمين بالخارج في زيارة عائلاتهم في المغرب”.

وكان جلالة الملك قد أمر كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة “كوفيد-19”.

كما دعا جلالته كل الفاعلين السياحيين، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد استقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة ملائمة.