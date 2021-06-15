أسواق
“هواوي” تطلق بديل “أندرويد”
أطلقت “هواوي”، شركة الاتصالات الصينية، أخيرا، نظام التشغيل “هارموني أو أس 2” الخاص بهواتفها الذكية، بعد منعها من استخدام نظام “أندوريد” الذي تملكه شركة “غوغل” الأمريكية. ويتعلق الأمر بنظام تشغيل مفتوح المصدر مصمم لأجهزة وسيناريوهات مختلفة، تم إطلاقه في البداية على أجهزة أنترنت الأشياء، من بينها التقنيات القابلة للارتداء والأجهزةأكمل القراءة »
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