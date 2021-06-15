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تصوير فيلم أمريكي بالمغرب
يستعد المغرب لاستقبال طاقم تصوير الجزء الخامس من مغامرات عالم الآثار الشهير إنديانا جونز، الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل هاريسون فورد. وحسب المركز السينمائي المغربي، فإن المنتج ستيفن سبيلبرغ سيسند إخراج الجزء الخامس للمخرج جيمس مانغولد (مخرج فيلم لوغان)، مشيرا إلى أن سبيلبرغ سيتولى الإنتاج إلى جانب المنتجين التقليديين،أكمل القراءة »
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