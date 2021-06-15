حوادث
20 سنة لجانح حاول إضرام النار
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهم عشريني من أجل ارتكابه جرائم محاولة إضرام النار في مسكن والسرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد والعنف والتهديد والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، ومعاقبة المتهم ب20 سنة سجنا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وتعود تفاصيل الواقعة، حينأكمل القراءة »
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