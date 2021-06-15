الرياضة
عموتة وبنمحمود يطويان خلافهما
مصدر مسؤول قال إن علاقتهما انتصرت على سوء الفهم نجح الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي ومساعده رشيد بنمحمود، في طي خلافهما، قبل نهاية المعسكر التدريبي المغلق، الذي خاضه المنتخب المحلي بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، تحضيرا لبطولة المنتخبات العربية بقطر. وغادر بنمحمود الحصة التدريبية المبرمجة الجمعة الماضي، غاضبا، بسببأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا