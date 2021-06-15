الرياضة
الرجاء يرفع سومة رحيمي
الشابي يفكر في مهاجم بديل وطالب بالاحتفاظ ببعض لاعبي الأمل ذكرت مصادر ل «الصباح» أن مسؤولي الرجاء، رفعوا مطالبهم المالية، مقابل تسريح سفيان رحيمي، إلى أربعة ملايير. وسبق للرجاء التأكيد على انفتاح النادي على بيع اللاعب للأهلي المصري، الذي قبل بمنح ما يناهز ثلاثة ملايير، قبل أن يختار الرجاء الرفعأكمل القراءة »
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