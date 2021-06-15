الأولى
الشرطة تلاحق مافيا “البوطوكس”
تحقيقات أمنية استثمرت معلومات واردة من “الأنتربول” واستنفرت مصالح الصحة والجمارك في “الكركرات” وضعت تحقيقات أمنية اليد على معطيات خطيرة حول نشاط شبكة متخصصة في المتاجرة بعقار “البوطوكس” الطبي، المستخدم لغايات تجميلية في علاج التجاعيد وآثار تقدم العمر، وذلك بعد التوصل بمعلومات دقيقة من مصالح الشرطة الدولية “الأنتربول”، المعنية بمكافحةأكمل القراءة »
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