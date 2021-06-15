الرياضة
النيبت ضمن أساطير إفريقيا
اختار الاتحاد الدولي للإحصاء وتاريخ كرة القدم، الدولي السابق نور الدين النيبت ضمن أفضل تشكيلة في تاريخ القارة الإفريقية. وارتأى الاتحاد الدولي للإحصاء وضع النيبت ضمن أساطير الكرة الإفريقية، نظرا للمستويات الكبيرة التي قدمها مع الأندية الأوربية وعلى رأسها ديبورتيفو لاكورونا الإسباني. وجاء في التشكيلة المثالية، الحارس طوماس نكونو (الكامرون)،أكمل القراءة »
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