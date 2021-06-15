حوادث
سد قضائي يطيح بعصابة كنوز
تستعين بأحدث وسائل التكنولوجيا للتنقيب عن الذهب والنفائس ويقظة الدرك فضحت مخططاتها أنهت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي إمنتانوت، أخيرا، حدا لأنشطة عصابة إجرامية تتحدر من مدينة البهجة، متخصصة في التنقيب عن الكنوز واستخراجها بعدة مناطق بجهة مراكش آسفي. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن العصابة تتكونأكمل القراءة »
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