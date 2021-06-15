أسواق
إقبال على تذاكر الطيران
الأسعار غير المسبوقة شجعت مغاربة الخارج على العودة بعد تعليمات الملك بتسهيل ظروف سفرهم عرفت تذاكر الطيران التي وضعتها شركة الخطوط الملكية المغربية، إقبالا كبيرا من قبل أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بعد التخفيضات غير المسبوقة التي عرفتها، تنفيذا للتعليمات الملكية من أجل تسهيل تنقل مغاربة العالم، خلال الموسم الصيفي،أكمل القراءة »
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