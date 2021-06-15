حوادث
شرطي وإطار بنكي يتزعمان عصابة
متخصصة في تزوير محررات رسمية وأختام الدولة للاستفادة من قروض لاقتناء سيارات أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد، أخيرا، ستة متهمين، من بينهم رجل أمن يعمل بالرباط وإطار بنكي (البيضاء)، على أنظار الوكيل العام للملك التابع لمحكمة الاستئناف بالجديدة، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية متخصصةأكمل القراءة »
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