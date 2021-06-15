اذاعة وتلفزيون
تتويج “زيزوطيك” بمهرجان تطوان
فوز “بارنيف” بلقب أحسن دور رجالي و”بوكدانوفيك” بأفضل ممثلة توج الفيلم الروائي اليوناني “زيزوطيك” للمخرج فارديس ماريناكيس، والشريط التركي الوثائقي “الملكة لير” للمخرج بيلين إسمر، بالجائزة الكبرى للدورة الـ26 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الدولي، التي جرى تنظيمها من رابع يونيو إلى 10منه، في نسخة مقلصة وافتراضية. وفاز الفيلمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا