وطنية
بايدن يخذل إسبانيا
تمخض لقاء هللت له الصحافة الإسبانية بين رئيس الحكومة بيدرو شانسيز والرئيس الأميركي جو بايدن ليلد 29 ثانية، في مدخل مقر حلف الشمال الأطلسي، في وقت لم يعلن الوفد الإسباني عن وجود لقاء رسمي تم الإعلان عنه في وقت سابق لاستعماله في حرب ابتزاز ضد المغرب. وكشفت تقارير إسبانية أنأكمل القراءة »
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