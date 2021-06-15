حوادث
״ديستـي״ تحبـط تهريـب مخـدرات
حجز طنين ونصف بعد معلومات دقيقة حول تحركات شاحنة من المحمدية نحو أكادير باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في اليومين الماضيين، أبحاثا موسعة لإيقاف أفراد شبكة لتهريب المخدرات، تنشط عبر المحور الطرقي طنجة أكادير. وانتقلت أبحاث وتحريات ضباط الفرقة الوطنية إلى طنجة وأكادير، لاستكمال التحقيقات، وإيقاف جميع المتورطين فيأكمل القراءة »
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