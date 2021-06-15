الأولى
تحت الدف
مازال الفائزون بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، في دورتها 18، التي أعلن عنها في 30 دجنبر الماضي، ينتظرون الحصول على قيمتها المالية، ومازالوا يمنون أنفسهم بوفاء المسؤولين بالوزارة المشرفة عليها بوعودهم. بل حتى أعضاء لجنة التحكيم في الدورة نفسها لم يتلقوا التعويضات، إذ يكتفي المسؤولون في الوزارة بطلب رقم الحساب البنكي،أكمل القراءة »
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