الرياضة
سايس مطلوب بالأهلي
تقدم الأهلي السعودي بعرض لوكيل أعمال الدولي المغربي رومان سايس، مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، من أجل الظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأشارت تقارير صحافية سعودية، إلى أن إدارة الأهلي تسعى إلى تعزيز خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية، مؤكدة أنها قدمت عرضا لعميد الأسود بقيمة 2.5 مليون أوروأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا