الرياضة
فضائح البطولة النسوية تتواصل
استدعاء رئيسة إلى الأخلاقيات اتهمتها لاعبة بالنصب والاحتيال تمثل نزهة العلوي المدغري، رئيسة شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم النسوية، اليوم (الثلاثاء)، أمام لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية اتهامها من قبل اللاعبة نعيمة لحسيني، بالنصب والاحتيال. واتهمت نعيمة لحسيني، لاعبة رجاء تغسالين سابقا، رئيسة شباب أطلسأكمل القراءة »
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