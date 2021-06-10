الصباح الفني
حداد: تخوفت من “جماعتنا زينة”
تشرف على تقديم برنامج “جماعتنا زينة” على “الأولى”، كيف أتيحت لك هذه الفرصة، سيما أنك مغن؟ أعتبر نفسي محظوظا لأنني رشحت لتقديم برنامج تلفزيوني فني، جاء بأفكار جديدة غير مستهلكة، الهدف منها محاولة رد الاعتبار للأغنية المغربية والتراث المغربي بشكل خاص، في قالب ترفيهي بعيدا عن السهرات النمطية، التي تعتمدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل