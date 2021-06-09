خاص
مراكز التلقيح… الجواز نحو العدوى
اكتظاظ ومعاناة بأغلب المراكز بحثا عن التطعيم وبؤر قد ترفع أرقام الإصابات اضطر أغلب المواطنين، أول أمس (الاثنين)، إلى الانتظار ساعات قبل الحصول على الحقنة الأولى أو الثانية، دون احترام للإجراءات الاحترازية، ما شكل بؤرا للفيروس، فيما ازداد الضغط على الأطباء والممرضين وجميع المكلفين بالعملية، الذين اضطروا للتعامل مع الوضع،أكمل القراءة »
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