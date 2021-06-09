الرياضة
الصويت مدربا لأمل الزمامرة
كلف المكتب المسير لنهضة الزمامرة، إدريس الصويت بالإشراف على تدريب فريق الأمل في المرحلة الأخيرة من البطولة الوطنية لهذه الفئة. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن رئيس الفريق وأمام الفراغ الذي كانت تعرفه هذه الفئة كلف الصويت بتدريبها، مع الاحتفاظ بمنصبه مساعدا لمدرب فريق الكبار محمد العلوي الإسماعيلي. وكشف مصدرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل