الصباح الفني
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قطيع أفيال يتجول في مدينة بالصين قالت الحكومة المحلية في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، إن قطيعا من 15 فيلا آسيويا بريا تتجول في ضواحي مدينة كونمينغ. وقال المقر الميداني الذي يتتبع قطيع الأفيال، إن القطيع ارتحل 12.1 كيلومترا، للوصول إلى بلدة شييانغ ذاتية الحكم لقومية يي في حي جيننينغأكمل القراءة »
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