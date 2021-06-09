الرياضة
توقيفات مدى الحياة تهز الكرة النسوية
لجنة الأخلاقيات أدانت الموقوفين بالابتزاز وأوقفت أطر ولاعبي تازة خمس سنوات قضت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتوقيف أربعة مسؤولين بكرة القدم النسوية، ضمنهم ثلاثة بشباب أطلس خنيفرة، مدى الحياة، من ممارسة أي نشاط رياضي، بتهم الابتزاز والاقتطاع من أجور لاعبات. وأوقفت لجنة الأخلاقيات جميلة بوعمسة، رئيسةأكمل القراءة »
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