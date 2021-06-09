الصباح الفني
زيادي بـ “ستايل جديد”
تضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة تعيش المغنية هند زياد نشاطا فنيا، فبعد أن طرحت أغنية “يا حب” على قناتها الخاصة على “يوتوب”، تستعد لطرح عمل فني جديد. وقالت زيادي إنها في صدد وضع اللمسات الأخيرة على أغنية جديدة، اختارت أن تكون مختلفة عما قدمته في وقت سابق، إذ ستكونأكمل القراءة »
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