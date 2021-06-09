حوادث
مخدرات في أرائك بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة، خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، أعمارهم بين 21 سنة و39، ويشكلون شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، بعد اعتقالهم تباعا مساء السبت الماضي بناء على تحريات وأبحاث أنجزتها. وكشفت معلومات دقيقة أنهم كانوا يستعدون لتصدير كمية مهمة من المخدراتأكمل القراءة »
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