الرياضة
التحكيم… دفنا الماضي
لقجع هدد بمعاقبة الحكام ودعا إلى فضح ممارسات العهد القديم اضطرت جامعة كرة القدم إلى عقد لقاء تواصلي، أول أمس (الاثنين)، بمركز محمد السادس بالمعمورة، ضاحية سلا، بعد الجدل الكبير المثار حول التحكيم. وأجمع المتدخلون على ضرورة الاشتغال على التكوين والتأطير بالعصب الجهوية، بغرض تكوين حكام قادرين على حمل المشعل،أكمل القراءة »
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