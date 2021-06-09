وطنية
فدرالية اليسار ترفض ميثاق لجنة بنموسى
أكدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ومنسقة فدرالية اليسار الديمقراطي، رفض مكونات التحالف مقترح التوقيع على الميثاق الوطني، باعتباره أحد الآليات التي اقترحتها لجنة النموذج التنموي، من أجل ضمان تطبيقه على أرض الواقع. وأوضحت منيب، في حديث مع «الصباح»، أن الاجتماع الذي عقدته مكونات الفدرالية بالرباط، مع وفدأكمل القراءة »
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