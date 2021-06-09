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600 درهم تسقط “كوميسير”
النيابة العامة أمرت بتعميق البحث في شبهة تصفية حسابات أطاح مبلغ 600 درهم برئيس دائرة بالنيابة بالمنطقة الإقليمية للأمن الصخيرات تمارة، مساء أول أمس (الاثنين)، بعدما ربط شخص الاتصال بالرقم المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، التابع لرئاسة النيابة العامة، وزعم أنه يتعرض للابتزاز على يد العميد الممتاز. وأفاد مصدر “الصباح”أكمل القراءة »
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