الصباح الفني
قالوا
بكاري استعاد الكاتب والروائي طارق بكاري على صفحته بفيسبوك مقطعا من روايته “نوميديا” قال فيه “لا تنبع الكتابة من المحن التي نكابدها وحسب، بل تندفع فينا حارقة حين نمضي باسمين في طريق الحماقات”. الكوشي كتبت الفنانة ليلى الكوشي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “قدرتك على الصمت الجميل، تعني أنكأكمل القراءة »
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