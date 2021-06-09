وطنية
حملة مبكرة قاتلة
وصلت ممارسات مشبوهة لمنتخبين منخرطين في حملات سابقة لأوانها بالبيضاء حد تعريض حياة السكان للخطر، إذ لم يجد رئيس مقاطعة عين الشق، بحثا عن الأصوات الانتخابية، حرجا في خرق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا وتكديس الطلبة والتلاميذ المقبلين على الباكلوريا والامتحانات الجامعية في مكتبة جماعية تقع قرب حديقة العواصمأكمل القراءة »
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