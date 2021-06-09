الرياضة
منتخب التايكووندو يتوج باللقب الإفريقي
حصد 13 ميدالية وجمع 798 نقطة وتكريم رئيس الجامعة توج المنتخب الوطني للتايكووندو ببطولة إفريقيا، التي اختتمت، الأحد الماضي بدكار، بعد أن انتزع صدارة الترتيب برصيد 798 نقطة، متقدما على المنتخب المصري بفارق 10 نقط. وحصد المنتخب الوطني للتايكووندو 13 ميدالية، منها ثلاث ذهبيات وست فضيات وأربع نحاسيات، وتصدر الترتيبأكمل القراءة »
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