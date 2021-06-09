الأولى
أين وصل تهديد برلماني بالقتل؟
كاميرات الحي الحسني تحت المجهر ورئاسة النيابة العامة ملزمة بإصدار بلاغ مرت ستة أيام على وضع شكاية لدى السلطات الأمنية المختصة بالبيضاء، حول واقعة تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية، تعرض لها عبد القادر بودراع، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بعمالة الحي الحسني، دون أن يعلن عن نتائج الأبحاث، التي بوشرت منذأكمل القراءة »
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