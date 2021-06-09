حوادث
إدانة سارق روض أطفال
اقتحم المركز وسطا على جهاز تلفاز وشاشة حاسوب وألف درهم قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة صباغ يبلغ من العمر 21 سنة، عديم السوابق، وحكمت عليه بـ5 سنوات سجنا بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقافه من قبل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، إثرأكمل القراءة »
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