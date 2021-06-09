حوادث
فلاح حاول قتل خليلته
أوقفت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد افرج، صباح الأحد الماضي، فلاحا يتاجر في الخضروات، بعد تورطه في محاولة القتل. وقررت الضابطة ذاتها بعد الانتهاء من تعميق البحث معه، إحالة المتهم، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة من أجل المنسوب إليه. وكشفت مصادر دركية لـ”الصباح”، أن الضابطةأكمل القراءة »
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